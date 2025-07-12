Лекция о победе русской армии в Полтавском сражении в 1709 году прошла в Химках

Лекция о победе армии Петра I в Полтавском сражении в 1709 году прошла в клубе «Активное долголетие» в Химках. Слушателями стали пенсионеры, школьники, преподаватели и почетные гости.

С приветственным словом к гостям обратился муниципальный депутат Валентин Герасимов, который отметил важность совместных встреч молодежи и старшего поколения.

«Когда за одним столом собираются подростки и уважаемые жители серебряного возраста, чтобы поговорить об истории России, это дорогого стоит. Такие лекции не только расширяют кругозор, но и укрепляют связь поколений, учат уважать прошлое и по-настоящему гордиться своим народом», — отметил Валентин Герасимов.

Слушатели узнали подробности Полтавского сражения в 1709 году, когда армия Петра I победила в битве со шведами в Северной войне. Событие стало переломным и утвердило Россию как ведущую военную и политическую силу Европы. Петр I провел реформы, усилил армию и доказал, что страна готова противостоять сильным врагам.

Муниципальный депутат Николай Томашов добавил, что эта победа укрепила государственный суверенитет и стала символом новой России.

«Тогда, в 1709 году, как и сегодня, Россия сталкивалась с внешними вызовами, но благодаря решимости, сплоченности и самоотверженности своих защитников отстояла свои интересы. Сегодня наши бойцы выполняют боевые задачи в рамках СВО, и это прямая преемственность подвига, духа и любви к Родине», — поделился депутат.

Лекция стала частью масштабной патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая реализуется в Химках с прошлого года. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что в рамках инициативы ежедневно проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия.