Парад исторического транспорта прошел в Москве

Фото: РИА «Новости»

В Москве прошел парад исторического транспорта. По новому маршруту от Волочаевской улицы до улицы Сергия Радонежского проехали ретротрамваи разных лет. Об этом сообщило РИА «Новости».

Колонну от метро «Площадь Ильича» до Андроньевской площади возглавила конка, запряженная четырьмя лошадьми. Заместитель мэра Максим Ликсутов отметил, что москвичи гордятся своим трамваем, а сам парад уже стал традицией. Праздник продолжится выставкой и ретроралли «Столица RODIS Классик Тур».

Ранее более тысячи автомобилей скопилось у Крымского моста. В очереди со стороны Тамани было 434 машины, со стороны Керчи — 583.

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