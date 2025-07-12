Парад исторического транспорта прошел в Москве

В Москве прошел парад исторического транспорта. По новому маршруту от Волочаевской улицы до улицы Сергия Радонежского проехали ретротрамваи разных лет. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Колонну от метро «Площадь Ильича» до Андроньевской площади возглавила конка, запряженная четырьмя лошадьми. Заместитель мэра Максим Ликсутов отметил, что москвичи гордятся своим трамваем, а сам парад уже стал традицией. Праздник продолжится выставкой и ретроралли «Столица RODIS Классик Тур».

Ранее более тысячи автомобилей скопилось у Крымского моста. В очереди со стороны Тамани было 434 машины, со стороны Керчи — 583.