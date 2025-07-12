«Сегодня ему было бы 6». Похороны маленького Толи из Курска совпали с днем его рождения

В Курске простились с мальчиком Толей, закрывшим собой мать при атаке ВСУ

Курск прощается с погибшим мальчиком Толей, закрывшим собой мать от обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

Вечером во вторник, 8 июля, над пляжем «Городской» в Курске раздался оглушительный взрыв — ВСУ с помощью беспилотников атаковали город. Пострадали Полина Минашкина и ее пятилетний сын. Мальчик получил сильные ожоги, укрывая собой мать от обломков дрона.

«Сегодня ему было бы 6. Сегодня он должен был радоваться и встречать гостей. Гости были. Вот только провожали они его в последний путь», — написал он.

«Сколько мужества и любви должно быть в этом маленьком сердце, чтобы в минуты опасности защитить собой самое дорогое, что есть в жизни — свою маму. Это сильнее смерти — эта чистая, безусловная любовь, которая кинула маленького человека наперерез огню», — отметил Хинштейн.

Память о маленьком Толе навсегда останется в сердцах курян. Хинштейн назвал мальчика защитником и героем.

Толя получил ожоги более 30% тела из-за украинской атаки. Во время транспортировки в Москву он умер. Его дядя Алексей сообщил, что мальчик был единственным ребенком в семье.

Российские бойцы решили отомстить ВСУ за погибшего мальчика в Курске. Они подписали снаряды его именем.