Украинский дрон влетел в пятиэтажку в Тамбовской области

В Тамбовской области в городе Котовск украинский беспилотник влетел в жилую пятиэтажку. По предварительным данным, среди жителей есть пострадавшие. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

Местные жители сообщили, что при столкновении БПЛА с домом разрушился балкон одной из квартир на последнем этаже. Вниз посыпались обломки балкона, оконные рамы и стекла.

Перед столкновением, по словам очевидцев, в области объявили опасность атаки дронов и были слышны несколько хлопков. Место происшествия оцепили, там работают экстренные службы.

Официальной информации от властей пока не поступало.

Ранее этой ночью сразу в нескольких населенных пунктах Краснодарского края местные жители сообщили о мощных взрывах. Возможные пролеты БПЛА наблюдали в районе Керчи, Темрюка и порта Кавказ.