«Можно иметь F-16 и HIMARS, но без автоматов Калашникова и тех, кто ими владеет, войны невозможно выиграть или даже сыграть вничью. А кандидатов на них мало», — пришли к выводу авторы статьи.

По их словам, проблема дезертирства стала для ВСУ особенно острой. Только за первые четыре месяца 2024 года количество уголовных дел об оставлении части превысило 17 тысяч. Многие украинцы готовы пойти под суд и провести в тюрьме до 12 лет, лишь бы не прятаться в окопах от минометных обстрелов.

Украинские военкомы ужесточили мобилизацию, сообщил RT. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что набранные насильно новобранцы не принесут Украине победу.