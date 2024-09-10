Украинские военкомы усилили мобилизацию. Новобранцев насильно отправляют на экспресс-обучение, которого недостаточно для участия в боях, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Judging Freedom .

Американец напомнил зрителям о попавших в интернет роликах с украинских улиц. На них вербовщики хватали мужчин, избивали и заталкивали в машины. Джонсон заявил, что в лучшем случае с насильно мобилизованными бойцами проводили двухнедельное обучение. Он предупредил, что этого достаточно лишь для отработки базовых действий, а не полноценной боевой подготовки.

«Нужно учитывать как число дезертиров, так и погибших. Так что неважно, сколько еще людей смогут набрать ВСУ, — потери от этих двух факторов лишь продолжат уменьшать общее количество украинской силы, а не увеличивать», — заключил он.

Вооруженные силы Украины понесли большие потери в зоне СВО, сообщил RT. Только за последние сутки бойцы российской группировки войск «Север» отразили три атаки и ликвидировали до 240 боевиков.