«Легче не станет». Буданов признал сложную для ВСУ ситуацию на поле боя

Глава ГУР Буданов: ситуация для ВСУ сложная и легче не станет

Фото: РИА «Новости»

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* признал, что ВСУ находятся в сложной ситуации не поле боя. Об этом он заявил в интервью изданию Philadelphia Inquirer.

«Плохая новость в том, что ситуация довольно сложная. Она останется таковой по меньшей мере один месяц и не станет легче», — сказал Буданов*.

При этом глава ГУР заявил журналисту, что не видит смысла в переговорах с Россией.

В конце мая газета The Times сообщила со ссылкой на неназванный источник, что два офицера управления государственной охраны готовили покушение на Буданова*. Якобы охранники президента Украины должны были сообщить российским военным координаты для ракетного удара по кортежу Буданова*. Подозреваемых задержали.

* Признан в России террористом и экстремистом.

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