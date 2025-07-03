Больницы Подмосковья получат почти 30 единиц ЛОР-аппаратов в этом году

В поликлиники и больницы Подмосковья продолжают завозить новое оборудование для диагностики и лечения пациентов. В этом году в медорганизации поступят 29 единиц ЛОР-аппаратов, сообщили в Минздраве МО.

Как отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, пять из них уже поставили.

Минздрав региона дополнил, что ЛОР-комбайны, ларингоскопы, системы эндоскопической визуализации должны передать 10 учреждениям, среди них: Видновская и Дмитровская больницы, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского и другие.

На закупку аппаратов направили более 107 миллионов рублей. Обновление медтехники стало возможным благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.