Участок теплосети отремонтируют в микрорайоне Ковровом в Котельниках к октябрю

Капитальный ремонт сетей отопления продолжается в Котельниках. Сейчас специалисты работают над участком от центрального теплового пункта до камеры возле дома № 14 в микрорайоне Ковровом.

Длина отрезка превышает 500 метров. Сейчас сотрудники подрядной компании практически полностью проложили временную байпасную линию. Она позволит бесперебойно подавать тепло в жилые дома.

Этот участок магистрали обеспечивает ресурсом около 1700 жителей микрорайона Ковровый, а также четыре соцобъекта. Все работы по капремонту должны закончить к октябрю.

Отметим, что обновление стало возможным благодаря госпрограмме Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

Ранее мы рассказывали о том, что глава Котельников проверил подготовку жилого фонда к осенне-зимнему периоду.