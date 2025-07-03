Замглавы ВМФ Гудков погиб в Курской области на боевом задании

Губернатор Кожемяко сообщил о гибели в Курской области замглавы ВМФ Гудкова

Герой России и заместитель главнокомандующего ВМФ генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области при выполнении боевого задания. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко .

Он подчеркнул, что вместе с Гудковым погиб офицер Нариман Шихалиев.

«Мы много общались с Михаилом Евгеньевичем. Это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота. Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов», — заявил Кожемяко.

Он добавил, что погибший офицер носил звание Героя Приморья, а также командовал 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

«Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и сослуживцам Михаила Гудкова, Наримана Шихалиева и всех остальных бойцов, кто погиб в Курской области», — добавил губернатор Приморского края.

Украинские боевики после освобождения Курской области продолжили обстрелы российского региона. В середине июня они ударили по селу Званное Глушковского района Курской области. Жертвами атаки стали 59-летняя женщина и 69-летний мужчина.