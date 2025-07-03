Охватившая Европу жара дойдет до Москвы и Подмосковья на следующей неделе

Синоптик Тишковец объявил о возвращении летней погоды в Москву и Подмосковье

Наступивший июль покажет москвичам и жителям Московской области, что он летний месяц, и наконец вернет тепло в столичный регион. Повышение температуры начнется уже в четверг, 3 июля, а на следующей неделе до центральной части России доберется охватившая Европу жара — воздух впервые в сезоне прогреется до +30 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец .

В четверг центр России окажется под влиянием Азорского антициклона, который принесет солнечную и сухую погоду.

«Температура воздуха в Москве повысится до +23…+26, в Подмосковье — до +22…+27. Последний раз так тепло было почти месяц назад», — подчеркнул синоптик.

В пятницу температура воздуха останется на том же уровне, но во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, которые немного охладят согревшиеся регионы. Ночью столбики термометра опустятся до +10...+13 градусов, днем ожидается +18...+21.

Настоящее лето начнется на следующей неделе. Жара из Западной Европы доберется до центральной части России.

Уже в понедельник температура поднимется до +22...+27 и останавливаться на этих показателях не станет. В течение недели зной начнет усиливаться до +22...+27 во вторник, а к среде столбики термометра покажут +30 градусов.

«Это будет первая тридцатка этим летом, но недолго. В последующем температурный фон на несколько градусов снизится и будет идеально соответствовать климатической норме макушки лета», — подытожил Тишковец.

Погода закончившегося на этой неделе июня теплом жителей Москвы и Московской области не порадовала. Последний день первого летнего месяца обновил полувековой рекорд, когда температура днем составила +12...+15 градусов. Такие показатели больше свойственны сентябрю, а не июню.