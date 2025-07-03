Команда администрации Котельников стала призером турнира по мини-футболу

Соревнования на Кубок Банка ВТБ прошли на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Уже во второй раз участие в них приняла команда администрации городского округа Котельники.

Всего участниками стали восемь команд. Это сборные из Котельников, Красногорска, Черноголовки, от Министерств соцразвития, здравоохранения, культуры и туризма, а также команда самого банка.

Участие в открытии турнира принял заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

Команда из Котельников стала победителем группового этапа. После она оказалась лучшей в полуфинале.

В финале она встретилась с командой из Красногорска. В результате заняла второе место.

Награду в номинации «Лучший вратарь» получил сотрудник администрации округа Никита Дорогавцев. Также всем участникам вручили сувениры.