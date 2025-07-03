Еще 2,8 тысячи гектаров зон вдоль дорог очистят от борщевика в Подмосковье

Борщевик уберут вдоль дорог в Подмосковье — всего от сорняка в этом сезоне очистят 2,8 тысячи гектаров. В работах задействовали около 1,5 тысячи спецмашин.

Как рассказали в региональном Минспорте, борщевик уберут в рамках четвертого этапа летнего содержания дорог.

«В рамках четвертого цикла добавился новый вид работ — ликвидация борщевика. Планируется устранить 2,8 тысячи гектар нежелательной растительности», — рассказал глава министерства Марат Сибатулин.

Дорожники также нанесут новую разметку, вымоют ограждения, тротуары и проезжую часть. Специалисты отремонтируют светофоры, знаки и освещение.

В ведомстве напомнили, что все работы контролируют при помощи систему СКПДИ.