Охранники Зеленского планировали покушение на Буданова

The Times: офицеры из охраны Зеленского планировали убить его и Буданова

Фото: РИА «Новости»

На Украине двух офицеров управления государственной охраны, которое занимается обеспечением безопасности главы государства, обвинили в подготовке покушения на главу Главного управления разведки Минобороны страны Кирилла Буданова* и в их якобы имеющихся связях с ФСБ. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на неназванный источник.

По его словам, военные должны были сообщить российским силовикам координаты для нанесения ракетного удара по кортежу Буданова*. Подозреваемых задержали, им предъявили обвинения по статьям Уголовного кодекса Украины о государственной измене и подготовке к террористическому акту.

Ранее Буданов* возложил вину на российские спецслужбы за якобы подготовку операции «Майдан-3».

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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