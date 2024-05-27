Охранники Зеленского планировали покушение на Буданова

На Украине двух офицеров управления государственной охраны, которое занимается обеспечением безопасности главы государства, обвинили в подготовке покушения на главу Главного управления разведки Минобороны страны Кирилла Буданова* и в их якобы имеющихся связях с ФСБ. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на неназванный источник.
По его словам, военные должны были сообщить российским силовикам координаты для нанесения ракетного удара по кортежу Буданова*. Подозреваемых задержали, им предъявили обвинения по статьям Уголовного кодекса Украины о государственной измене и подготовке к террористическому акту.
Ранее Буданов* возложил вину на российские спецслужбы за якобы подготовку операции «Майдан-3».
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга