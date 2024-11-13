Командир Аид из спецназа «Ахмат» получил ранение

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид во время выполнения боевой задачи получил ранение. Об этом сообщил его отряд в Telegram-канале «Дневник Мракоборцев» .

Военные предупредили, что Аид в ближайшее время будет не на связи. Он находится в госпитале, где ему оказывают медпомощь. Также авторы поста попросили не беспокоить раненого «по всем кадровым и иным вопросам».

«Командиру нужен серьезный покой», — отметили журналисты.

Ранее российские войска установили контроль над селом Ровнополь в Донецкой Народной Республике. По информации Минобороны, группировка войск «Восток» также отбила две контратаки штурмовых групп ВСУ. Военнослужащие ударили по украинской армии около Великой Новоселки, Темировки, Новодонецкого и Зеленого Поля, потери противника составили 150 боевиков.