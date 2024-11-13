Российские военнослужащие группировки войск «Восток» освободили Ровнополь в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Отражены две контратаки штурмовых групп 101-й и 123-й бригад теробороны», — уточнили в министерстве.
Бойцы нанесли поражение противнику возле Великой Новоселки, Темировки, Новодонецкого и Зеленого Поля. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих. Также украинская армия лишилась бронетранспортера, семи автомобилей и самоходной артиллерийской установки «Caesar».
Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт Колесниковка в Харьковской области. Войска «Центра» успешно отразили восемь контратак украинских войск и продолжили наступление. Потери противника на этом направлении составили до 505 человек.
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