«Искандер» ударил по стоянке железнодорожного эшелона ВСУ в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ ударили «Искандером» по стоянке эшелона ВСУ под Харьковом

Комплекс «Искандер-М» ударил по железнодорожному составу в Харьковской области, уничтожив примерно два десятка единиц техники украинских войск. Об этом заявило Минобороны России .

«Расчетом ОТРК „Искандер-М“ нанесен ракетный удар с применением двух оперативно-тактических ракет по месту стоянки железнодорожного эшелона 53-й ОМБр с боеприпасами в селе Буды Харьковской области», — написали в публикации ведомства.

Российский бойцы уничтожили три БМП Marder и до 120 военных Украины. Результаты огневого поражения контролировал БПЛА Орлан-10.

Ранее американское военное издание Military Watch Magazine сообщило, что российская армия успешно выводит из строя лучшие украинские системы ПВО. Журналисты основывались на видео, опубликованных Минобороны РФ. По их словам, комплексы «Искандер» не считаются специальными средствами подавления противовоздушной обороны, однако кадры ведомства доказывают их эффективное применение для нейтрализации ПВО Украины.