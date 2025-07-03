Число раненных при взрывах под Житомиром достигло 24

Бунечко: более 20 человек пострадали при взрывах под Житомиром

В результате двух мощных взрывов под Житомиром на северо-западе Украины пострадали 24 человека. Об этом сообщил в эфире телеканала «Рада» глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко.

«Мы можем констатировать информацию о двух погибших и 24 пострадавших», — сказал он.

Бунечко напомнил, что 2 июля в 18:00 в населенном пункте Березина на международной трассе Киев — Чоп прогремели два мощных взрыва. ЧП произошло на одном из промышленных предприятий.

По его словам, спасатели продолжают работать с очагами возгорания. Сообщалось о 15 пострадавших.

Ранее украинские СМИ писали о мощном взрыве на АЗС в Житомире. Глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский заявил, что звуки взрыва раздались на складе промышленного предприятия в селе Березина. Местным жителям рекомендовали не выходить на улицу.