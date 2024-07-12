В США признали, что лучшие украинские системы ПВО посыпались от российских «Искандеров»

MWM: Войска России ликвидируют лучшие украинские системы ПВО

Фото: РИА «Новости»

Российские войска стремительно выводят из строя ведущие украинские системы ПВО. Об этом сообщило американское военное издание Military Watch Magazine.

«Хотя комплексы „Искандер“ не являются специализированными средствами подавления ПВО, кадры неоднократно доказывали их эффективное применение для нейтрализации лучших систем ПВО Украины Patriot и С-300», — написали журналисты.

По их словам, возможности высокоточного наведения «Искандеров» помогают им поражать мобильные средства ВСУ на дорогах. Новые видео, которые опубликовало Минобороны России подтверждают, что «Искандер-М» наносит успешные удары по двум американским батареям ЗРК Patriot.

Ранее Military Watch Magazine сообщило, что войска России подпортили репутацию американских танков Abrams, поставленных Украине. ВС РФ с помощью беспилотников уничтожили иностранные машины в зоне СВО.

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