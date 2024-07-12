В США признали, что лучшие украинские системы ПВО посыпались от российских «Искандеров»

Российские войска стремительно выводят из строя ведущие украинские системы ПВО. Об этом сообщило американское военное издание Military Watch Magazine .

«Хотя комплексы „Искандер“ не являются специализированными средствами подавления ПВО, кадры неоднократно доказывали их эффективное применение для нейтрализации лучших систем ПВО Украины Patriot и С-300», — написали журналисты.

По их словам, возможности высокоточного наведения «Искандеров» помогают им поражать мобильные средства ВСУ на дорогах. Новые видео, которые опубликовало Минобороны России подтверждают, что «Искандер-М» наносит успешные удары по двум американским батареям ЗРК Patriot.

Ранее Military Watch Magazine сообщило, что войска России подпортили репутацию американских танков Abrams, поставленных Украине. ВС РФ с помощью беспилотников уничтожили иностранные машины в зоне СВО.