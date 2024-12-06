ГУРБ Подмосковья напомнило о возможности списать долги для участников СВО

С 1 декабря вступил в силу новый федеральный закон, который расширяет гарантии для участников СВО и их семей. Подробнее рассказали в ГУРБ Подмосковья.

При заключении контракта на военную службу в зоне СВО с 1 декабря 2024 года на срок свыше одного года все исполнительные производства по кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, будут прекращены. Это действует как в отношении самого бойца, так и в отношении его семьи.

Жителям Подмосковья, попадающим под действие закона, необходимо обратиться к судебным приставам для быстрого прекращения исполнительных производств. Более подробную информацию можно получить у дежурного сотрудника в пунктах отбора на военную службу по контракту.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.