Средства ПВО сбили пять беспилотников над Россией за ночь

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

По два дрона ликвидировали над Курской и Ростовской областями, один — над Крымом.

Накануне беспилотники атаковали Ижевск. Под удары попало одно из промышленных предприятий. Как отметил глава Удмуртии Александр Бречалов, в результате происшествия погибли три человека, 35 горожан пострадали.

По его словам, правительство республики выплатит семьям погибших по 1,5 миллиона рублей и от 300 до 600 тысяч — раненым. После ЧП администрация города отменила все массовые мероприятия на два дня.