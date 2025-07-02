Трамп попросил закончить расследование о том, что Бриджит Макрон была мужчиной

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, которая провела расследование о жене президента Франции Бриджит Макрон, заявила, что президент США Дональд Трамп просил ее прекратить эту работу. Об этом она сообщила в эфире своего YouTube-канала .

«[Трамп] сказал: вы знаете, я видел [Бриджит Макрон], я видел ее вблизи, и она выглядит для меня как женщина. Я ужинал с ней на вершине Эйфелевой башни», — заявила она.

Журналистка утверждает, что пыталась объяснить Трампу, что у первой леди Франции есть врач, специализирующийся на трансгендерных операциях и процедурах феминизации.

«Это безумие. Это сумасшествие. Но я просто <…> хотела донести до него правду», — объяснила Оуэнс.

В конце января она пообещала опубликовать доказательства того, что Бриджит Макрон родилась мужчиной, а также пожаловалась на давление со стороны адвокатов семьи французского президента.

Ранее американский обозреватель Джо Роган обратил внимание, что на одном из старых видео жена Макрона приняла позу, которую обычно выбирают мужчины. Он назвал ее поведение очень странным.