Гуманитарную помощь передали бойцу СВО в Мытищах

Участие в передаче необходимых вещей приняли глава округа Юлия Купецкая, председатель совета депутатов Андрей Гореликов, а также жители, предприниматели и общественные организации. Очередная партия необходимой техники и оборудования отправилась к бойцам благодаря участию местного бизнеса и волонтеров.

Одна из мытищинских компаний приобрела для военнослужащего с позывным Москва багги. Транспорт поможет бойцам быстрее передвигаться и сохранять маневренность в условиях передовой.

Кроме того, военнослужащим передали маскировочные сети, дизельную тепловую пушку и аптечки. Комплектацию медицинских наборов подготовили с учетом обратной связи от самих бойцов, чтобы учесть их реальные потребности.

Семья героя также получает необходимую поддержку. Мытищинцы остаются с близкими военнослужащего на связи и помогают решать возникающие вопросы.