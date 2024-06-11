Фейк: в дагестанском морге оказалось неопознанное тело погибшего бойца ВС России

В Сети распространяют информацию о том, что в дагестанском морге находится тело неопознанного военнослужащего российской армии. Однако эти данные не соответствуют действительности.

Фейк

Пользовательница Сети Анна Матанцева 10 июня репостнула на своей странице в «Одноклассниках» информацию, что в одном из моргов Дагестана находится неопознанное тело мужчины. В публикации просят распространить это сообщение дальше и «не оставаться равнодушными хотя бы к горю». К тексту прикрепили снимок мужчины в военной форме.

Правда

На самом деле это фейковое сообщение начали распространять в Сети еще в 2022 году. А снимок взяли из аккаунта пользователя соцсети «ВКонтакте» Маги Магомедова или Рамзана Вагаева. Судя по ID юзеров, оба аккаунта созданы примерно в одно время. При этом снимок опубликован на странице Магомедова 11 марта 2018 года, а у Вагаева — 19 марта того же года. Сами аккаунты примерно с того же времени не обновлялись.

Фейк с якобы забытым телом в дагестанском морге всплывает с завидной регулярностью. В июле прошлого года Lenta.ru опровергала подобные посты. Фото можно легко найти в социальных сетях и понять, что оно сделано не менее 5,5 года назад.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.