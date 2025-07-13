В деле о покушении на Симоньян и Собчак появились новые фигуранты

В деле о покушении на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак появились новые фигуранты. Ими стали трое несовершеннолетних, которые находятся под запретом определенных действий. Об этом сообщил ТАСС .

«Избрать троим обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий», — отмечается в документе.

ТАСС сообщил, что Басманный суд Москвы продлил меру пресечения для молодых людей до 14 октября 2025 года. Их также обвиняют в нападениях на людей азиатской внешности.

В июле 2024 года ФСБ сообщила о задержании в Москве и Рязанской области членов неонацистской группировки. Они вели разведку адресов, где живут и работают Маргарита Симоньян и Ксения Собчак. В ходе следствия задержанные признались, что готовились к покушениям по заданию Службы безопасности Украины. За каждое убийство им обещали выплатить 1,5 миллиона рублей.

По делу проходят восемь человек. Им вменяют не только подготовку к покушению, но и избиение людей азиатской внешности. У задержанных изъяли автомат Калашникова, 90 патронов, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, литературу нацистского содержания, а также средства связи и компьютеры с доказательствами их преступных намерений.

Ранее причастность обвиняемых в покушении на Симоньян и Собчак установили с помощью записи их голосов. В ходе экспертизы специалисты проанализировали телефонные переговоры обвиняемых. Далее записи сравнили с реальными голосами, записанными в ходе допросов.