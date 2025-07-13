Президент Ирана Пезешкиан получил ранение во время атаки Израиля

Президент Ирана Масуд Пезешкиан был ранен в ногу в результате израильского авиаудара во время 12-дневной войны. Об этом сообщило издание Iran International.

Президент пострадал утром 16 июня в Тегеране. В это время в столице проходило совещание высокопоставленных чиновников. Встреча состоялась в подвале одного из городских зданий.

«Шесть управляемых боеприпасов были выпущены по входам и выходам здания с целью блокировать пути эвакуации и прервать поток воздуха. В результате взрывов отключилось электричество, но высокопоставленные лица смогли покинуть объект», — отметили журналисты.

Ранее стало известно, что армия Израиля за неделю атаковала свыше 130 целей в Газе. В районе Хан-Юниса израильские военные обнаружили и ликвидировали подземный туннель длиной около 500 метров и глубиной примерно 13 метров. Об этом сообщила пресс-служба.