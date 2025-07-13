Путин назвал рыбохозяйственный комплекс ключевой отраслью экономики

Президент России Владимир Путин в поздравлении с профессиональным праздником работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса отметил, что отрасль считается одной из ключевых в отечественной экономике. Об этом сообщает сайт Кремля.
Российский лидер указал на необходимость обеспечить системную модернизацию береговой инфраструктуры, обновить рыбопромысловый флот.
«И конечно, важно бережно, рачительно относиться к уникальным биоресурсам, которыми обладает наша страна, уделять приоритетное внимание <…> развитию городов и поселков рыбодобывающих регионов», — заключил глава государства.