Путин назвал рыбохозяйственный комплекс ключевой отраслью экономики

Jens Büttner/ZB
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в поздравлении с профессиональным праздником работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса отметил, что отрасль считается одной из ключевых в отечественной экономике. Об этом сообщает сайт Кремля.

Российский лидер указал на необходимость обеспечить системную модернизацию береговой инфраструктуры, обновить рыбопромысловый флот.

«И конечно, важно бережно, рачительно относиться к уникальным биоресурсам, которыми обладает наша страна, уделять приоритетное внимание <…> развитию городов и поселков рыбодобывающих регионов», — заключил глава государства.

Ранее Путин ответил на попытки Запада «похоронить» экономику России.

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