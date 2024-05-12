Спецоперация 12 мая 2024, 08:44 «Это нонсенс». Сенатор Чижов — о переговорах по мирному плану Украины Сенатор Чижов: Россия готова к переговорам, но не по «мирному плану» Украины РИА «Новости»

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Российские власти готовы вести переговоры с Украиной, но не по «мирному плану», а о реализации целей спецоперации. Такое мнение высказал член Совфеда Владимир Чижов. Его слова привело РИА «Новости».

«Говорить о так называемом мирном плане Зеленского как основе переговоров — нонсенс», — сказал сенатор.

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Он подчеркнул, что Россия может обсуждать лишь те цели, которые ставились перед началом СВО. Когда украинская сторона будет согласна на переговоры об этом, тогда они состоятся. При этом Чижов усомнился, что при нынешнем руководстве Украины, дискредитировавшем себя, это возможно.

Ранее бывший замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что сейчас у Украины недостаточно сильная позиция, чтобы вести переговоры с Россией.