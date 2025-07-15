Сообщения о побеге российских бойцов из плена связали с работой ЦИПСО

ТАСС: сообщения о побеге российских бойцов из плена могут быть работой ЦИПСО

Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) может быть причастен к сообщениям о якобы побеге российских военнопленных. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Вынуждены констатировать, что это может быть вражеская информационно-психологическая акция для оправдания убийства военнопленных или оправдания необходимости условий их содержания. Стоит дождаться окончания истории», — заявили журналистам.

Ранее стало известно, что российские войска продвинулись на три километра вглубь обороны ВСУ в Днепропетровской области. Чтобы остановить наступление, украинская сторона минирует территорию и возводит укрепления.

Позже президент Украины Владимир Зеленский пригрозил новыми дальнобойными ударами вглубь территории России.