В НАТО заявили об ожидании реакции Путина на угрозы Трампа

Российский президент Владимир Путин должен отреагировать на заявления американского коллеги Дональда Трампа о поддержке Украины. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News.

«Очевидно, что Путин отреагирует. Не только на то, что американское оружие стало легкодоступным для украинцев за счет Европы, но и на пошлины для Китая, Индии и других стран», — сказал он.

По мнению Уитакера, своим решением поставлять ВСУ вооружение за счет стран Евросоюза Трамп сделал следующий шаг на пути к завершению конфликта на Украине. Постпред назвал его «отличным».

Ранее Трамп пригрозил ввести против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100%. Также он ждет, что в течение 50 дней стороны конфликта достигнут мирного соглашения.