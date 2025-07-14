«Детский сад». Алаудинов оценил заявление Трампа о России

Президент США Дональд Трамп прекрасно понимает, что невозможно остановить продвижение российских войск, поэтому пытается запугивать Россию поставками оружия ВСУ. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

«В то же самое время ни Америка, ни Европа не в состоянии дать Украине такое количество бойцов, чтобы они оказались на передовой и остановили наступательные действия войск Минобороны», — сказал он.

Алаудинов отметил, что украинские войска уже полностью начали терять свои позиции на всех направлениях из-за нехватки ресурсов, поэтому России надо продолжать делать то, что она делает. Он уточнил, что ВСУ в попытке противостоять вынуждены перебрасывать резервы отовсюду.

Командир спецназа «Ахмат» назвал Трампа главным шулером мира, который «сидит и гадает на ромашке: люблю — не люблю, люблю — не люблю».

«Это я про вот эти вот все рассказы господина Трампа: доволен — недоволен, дам — не дам, прекращу — не прекращу. Детский сад, честное слово», — подчеркнул он.

Алаудинов выразил надежду, что когда-нибудь в США появится здравомыслящий президент, который будет отвечать за свои слова.

Ранее Трамп заявил, что недоволен Россией. Также он поделился планами ввести очень жесткие пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине.