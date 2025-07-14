«Детский сад». Алаудинов оценил заявление Трампа о России
Алаудинов: Трамп пытается запугать Россию поставками оружия Украине
Президент США Дональд Трамп прекрасно понимает, что невозможно остановить продвижение российских войск, поэтому пытается запугивать Россию поставками оружия ВСУ. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
«В то же самое время ни Америка, ни Европа не в состоянии дать Украине такое количество бойцов, чтобы они оказались на передовой и остановили наступательные действия войск Минобороны», — сказал он.
Алаудинов отметил, что украинские войска уже полностью начали терять свои позиции на всех направлениях из-за нехватки ресурсов, поэтому России надо продолжать делать то, что она делает. Он уточнил, что ВСУ в попытке противостоять вынуждены перебрасывать резервы отовсюду.
Командир спецназа «Ахмат» назвал Трампа главным шулером мира, который «сидит и гадает на ромашке: люблю — не люблю, люблю — не люблю».
«Это я про вот эти вот все рассказы господина Трампа: доволен — недоволен, дам — не дам, прекращу — не прекращу. Детский сад, честное слово», — подчеркнул он.
Алаудинов выразил надежду, что когда-нибудь в США появится здравомыслящий президент, который будет отвечать за свои слова.
Ранее Трамп заявил, что недоволен Россией. Также он поделился планами ввести очень жесткие пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине.