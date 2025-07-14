Николай Дроздов перенес операцию на колене
Дочь Дроздова: отцу сделали операцию на одном колене, второе не болит
Телеведущему Николаю Дроздову провели плановую операцию на колене. Об этом 360.ru сообщила его дочь Елена.
«Была плановая операция на одной коленке. Вторая коленка не болит, с ней все в порядке», — уточнила она.
Елена добавила, что Дроздов пробыл в стационаре четыре дня. Сейчас он восстанавливается после операции дома. Также родственники известного телеведущего поблагодарили всех за добрые пожелания.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Дроздова госпитализировали для проведения операции. Ему должны были заменить коленные суставы.
Друг зоолога — художник Константин Мирошник — рассказал 360.ru, что Дроздов прекрасно себя чувствует. По его словам, он ходил не с тростью, а со скандинавскими палками.