«Кувалда Трампа». Санкции США назвали рычагом давления на Путина

Возможный пакет санкций США против России станет мощным инструментом против президента Владимира Путина и его союзников. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм* в эфире CBS News.

«Мы с сенатором Ричардом Блюменталем возглавляем группу из 85 соавторов законопроекта о санкциях, который станет кувалдой в руках президента Трампа и позволит ему нанести удар по экономике Путина и всем странам, которые его поддерживают», — отметил политик.

Грэм* внес на рассмотрение законопроект о санкциях, предусматривающий введение импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть и нефтепродукты.

Ранее сенатор заявил, что глава Белого дома хочет заставить сторонников Путина выбирать между «американской экономикой» и «помощью России». Особое внимание Грэм* уделил роли Индии и Китая.

*Внесен в России в список террористов и экстремистов.