Новые летние максимумы потребления электроэнергии зафиксировали в Подмосковье

В Московском регионе зафиксировали новые летние максимумы потребления электроэнергии. Об этом свидетельствуют данные Системного оператора Единой энергетической системы России, ими делится Министерство энергетики МО.

Рекорд объясняют экстремальной жарой. Увеличение показателей произошло из-за работы систем вентиляций и кондиционирования.

Сверхрасход в Москве и Подмосковье зафиксировали 11 июля в 14:00 при среднесуточной температуре 27,3 градуса. Он составил 16,117 тысячи мегаватт.

«Рекордные показатели потребления электроэнергии в Подмосковье — это вызов, который мы встречаем с уверенностью. Наша энергосистема готова к таким нагрузкам благодаря слаженной работе диспетчеров, модернизации сетей и внедрению инновационных решений», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Несмотря на это, в ведомстве призвали жителей региона расходовать ресурсы рационально. В пиковые часы это поможет снизить нагрузку и обеспечить стабильность системы.