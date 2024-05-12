В США объяснили отказ Украины от переговоров с Россией | 360°

12 мая 2024, 03:13
В США объяснили отказ Украины от переговоров с Россией
Нуланд: Украина имеет недостаточно сильную позицию для переговоров о мире
Украина не заняла достаточно сильную позиции для того, чтобы начать переговоры с Россией о завершении конфликта. Об заявила бывшая заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью американскому изданию Politico.
«Тогда они не находились в достаточной сильной позиции. Они и сейчас недостаточно сильны», — сказала она.
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По мнению дипломата, единственная договоренность о мире, которая могла бы быть достигнута в 2022 году или сейчас, опиралась бы на отказ России идти на любые уступки по территориальному вопросу.
На вопрос о том, сможет ли ВСУ силой захватить Крым, Нуланд заявила, что «территориальные амбиции Украины зависят от ее народа». При этом она назвала необходимым вывод российских войск, ведь в противном случае Украина всегда будет находиться под угрозой.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не будет вести переговоры с Россией. Российский лидер же всегда указывал, что готов перейти к переговорному процессу.
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