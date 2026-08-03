МО: бойцы «Центра» уничтожили пехоту, БТР-4, ББМ и багги ВСУ под Добропольем

Танкисты российской группировки войск «Центр» уничтожили скопление живой силы ВСУ на Добропольском направлении, а операторы БПЛА поразили автотехнику, бронетранспортеры и багги ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В военном ведомстве сообщили, что операторы разведывательных БПЛА в ходе боевого дежурства выявили скопление украинской пехоты в лесополосе. Координаты цели передали командиру танкового подразделения.

«Экипаж танка Т-72Б3М, находившийся на закрытой огневой позиции, оперативно навелся на цель и произвел серию прицельных выстрелов 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами», — уточнили в Минобороны.

Отличились танкисты 506-го мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии. Боевики ВСУ были полностью уничтожены.

Свой вклад внесли и бойцы подразделений беспилотных систем соединения спецназначения группировки «Центр». Они обнаружили автотехнику, ББМ, БТР-4 и багги ВСУ, а затем поразили прямыми попаданиями.

Ранее бойцы «Востока» за сутки уничтожили 45 БПЛА самолетного типа, 41 пункт управления БПЛА, девять станций спутниковой связи Starlink, три ББМ, 12 автомобилей, четыре склада матсредств ВСУ и РЛС контрбатарейной борьбы. Противник также потерял более 365 боевиков.