Бойцы «Центра» испытали связку из двух дронов на Днепропетровском направлении

Военнослужащие подразделения РХБ-защиты группировки «Центр» проверили новую схему применения беспилотников на Днепропетровском направлении. БПЛА самолетного типа «Молния-2» доставил прикрепленный к нему FPV-дрон в район цели. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны России.

Связка из двух беспилотников позволяет расчету сначала доставить ударный аппарат в нужный район, а затем отдельно направить его к выбранному объекту. Такой тандемный удар увеличивает дальность применения FPV-дрона.

«Оператор самолетного типа летит ближе к району, куда не может долететь обычный FPV-дрон. Дальше происходит сброс», — рассказал военнослужащий.

У расчета появилась возможность сначала оценить обстановку с помощью камеры «Молнии-2», а затем выбрать цель для атаки. Военные рассматривают такую схему для ударов по скоплениям пехоты и технике.

Для оснащения беспилотников использовали термобарические, зажигательные и кумулятивно-осколочно-фугасные боеприпасы. Последний вариант подошел для поражения как бронетехники, так и живой силы.

«Мы соединяем два боеприпаса между собой, подцепляем, детонируем их на УДЗ, соответственно, у нас общая масса получается шесть килограммов. Для „Молнии“ это не проблема», — пояснил военнослужащий.

Ранее российские военные уничтожили более 110 укреплений ВСУ в Харьковской области. Замаскированные позиции обнаружили с помощью воздушной разведки, после чего по ним нанесли удары беспилотниками «Молния-2» и артиллерией.