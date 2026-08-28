Бойцы «Севера» ликвидировали более 70 пунктов управления БПЛА ВСУ под Харьковом

С начала августа в Харьковской области военные 11-го армейского корпуса российской группировки «Север» ликвидировали более 70 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил начальник планирования и противодействия БПЛА с позывным Карта.

«Подразделения беспилотных систем и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск „Север“ с начала августа уничтожили более 70 пунктов управления и точек запуска беспилотников противника в Харьковской области», — сказал он.

Карта отметил, что подобные объекты противник старается маскировать и часто переносить, поэтому крайне важно засечь точку, подтвердить ее функционирование, после чего передать цель расчету беспилотных систем и зафиксировать ее поражение.

Для поражения обнаруженных целей задействуют FPV-дроны и «Молнию-2» с осколочно-фугасными и термобарическими зарядами, а также применяют системы сброса, эффективные против укрепленных позиций ВСУ.