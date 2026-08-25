ВС России нанесли удары по площадке запуска ракет большой дальности «Фламинго»

Российские военные поразили логистические центры, предприятие ВПК, объекты ТЭК, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, которые ВСУ использовали в военных целях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военной промышленности», — заявили в ведомстве.

ВС России нанесли удары по топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, поразили склады с боеприпасами и площадку подготовки запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», ударили по сборочным мощностям и хранилищам БПЛА с их компонентами, а также по местам дислокации украинских военных и наемников в 153 точках.

Еще ВС России нанесли удары дронами «Молния-2» и «Град» по целям ВСУ сразу на трех направлениях.