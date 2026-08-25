Дроны «Молния-2» и «Град» поразили цели ВСУ сразу на трех направлениях

Российские военнослужащие нанесли удары по объектам ВСУ сразу на трех направлениях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В Запорожской области расчет ударного БПЛА «Молния-2» уничтожил автомобиль с группой инженерной разведки украинских войск.

На правобережье Днепра в Херсонской области расчет реактивной системы залпового огня «Град» нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ.

Еще один удар российские операторы БПЛА нанесли на Добропольском направлении. Они вывели из строя сеть антенн-ретрансляторов, которую украинские боевики использовали для обеспечения работы беспилотников.

Ранее российские военные показали детали украинской крылатой ракеты «Фламинго», которую удалось сбить огнем из пулемета в Курской области. Бойцы оперативно среагировали и ликвидировали опасный боеприпас.