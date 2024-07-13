Делает безумные ставки. На Украине раскритиковали политику Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский возомнил себя великим полководцем, однако у него нет перспектив — фронт трещит по швам, а стране грозит демографическая катастрофа. Об этом в соцсетях заявил украинский политолог Олег Соскин.

«Зеленский <…> себе, видимо, внушил, что он какой-то величайший полководец, государственный деятель. <…> Где у Зеленского есть перспектива? Нигде нет», — подчеркнул эксперт.

По словам эксперта, Украине грозит демографическая катастрофа, ВСУ испытывают нехватку личного состава, не исключен финансовый крах и даже дефолт страны.

«Фронт трещит по швам <…> Он (Зеленский — прим. ред.) <…> ставит безумные ставки в казино, и даже не в карты, а в рулетку», — подытожил он.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский проводит профашистскую политику в стране.