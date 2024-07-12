В США Зеленского обозвали фашистом
Полковник Макгрегор: Зеленский — представитель фашизма в Восточной Европе
Президент Украины Владимир Зеленский проводит фашистскую политику в своей стране. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Сейчас в Восточной Европе есть фашист <…> его зовут Зеленский», — отметил эксперт.
Такую характеристику главе украинского государства он дал на основании действий местных спецслужб, государственных планов и запрета Украинской православной церкви. Макгрегор также обратил внимание на разгул организованной преступности на Украине, торговле людьми, и исчезновении десятков тысяч детей и женщин.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил, что Россия проводит специальную военную операцию, чтобы полностью искоренить фашизм.