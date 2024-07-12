В США Зеленского обозвали фашистом

Полковник Макгрегор: Зеленский — представитель фашизма в Восточной Европе

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский проводит фашистскую политику в своей стране. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Сейчас в Восточной Европе есть фашист <…> его зовут Зеленский», — отметил эксперт.

Такую характеристику главе украинского государства он дал на основании действий местных спецслужб, государственных планов и запрета Украинской православной церкви. Макгрегор также обратил внимание на разгул организованной преступности на Украине, торговле людьми, и исчезновении десятков тысяч детей и женщин.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил, что Россия проводит специальную военную операцию, чтобы полностью искоренить фашизм.

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