«Через силу». Спецпосланник Трампа по Украине напомнил о фразе Рейгана о мире

Украинский конфликт необходимо завершить путем мира через силу. Об этом заявил назначенный Трампом специальный представитель по Украине Кит Келлог в своем аккаунте в социальной сети Х .

Келлог в той же публикации назвал возможность работы на Дональда Трампа «привилегией моей жизни». Он отметил, что с нетерпением ждет возможности приступить к выполнению своих обязанностей — «ради обеспечения мира посредством силы».

К заметке Кит Келлог прикрепил скриншот поста самого Трампа, где тот также использует фразу «мир через силу» (peace through strength).

Концепция «мира через силу», предполагающая, что военная мощь может помочь примирить стороны, использовалась многими лидерами, начиная от римского императора Адриана. В наше время ее популяризовал американский президент Рональд Рейган. Трамп, вступая в должность в январе 2017 года, также называл идею «мира через силу» центральной для своей общей внешней политики «Америка прежде всего».

Избранный уже в 2024 году президентом США Трамп в ноябре выдвинул экс-секретаря Совета по нацбезопасности Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине. Сам Келлог ранее говорил, что Трампу следует начинать общение с Россией не с санкций.