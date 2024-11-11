Советник Трампа предложил способ взаимодействия с Россией

Советник Келлог: Трампу нужно начать общение с Россией не с санкций

Новой администрации во главе с Дональдом Трампом стоит выстраивать отношения с Россией через договоренности, а не санкции. Об этом заявил советник избранного президента, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог в беседе с изданием The Wall Street Journal .

«Все начинается с личных отношений», — отметил он.

Келлог выразил уверенность, что Трамп наладит контакт с ключевыми лидерами, чтобы найти способ разрешения конфликта России и Украины.

По данным WSJ, Келлог высказывался не от лица команды Трампа, однако есть вероятность, что он займет руководящую должность в будущей администрации.

После подведения итогов выборов избранный президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Телефонные переговоры прошли еще 7 ноября. Одной из тем обсуждения стала ситуация на Украине, а также «цель мира на европейском континенте».