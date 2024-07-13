Буданов предупредил об угрозе наступления ВС России с севера

Российские войска могут начать продвигаться в зоне спецоперации с севера. Об этом изданию «Новое время» заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Он назвал наступление ВС России на северном направлении проблемой, которую нельзя игнорировать. По его словам, продвижение военных уже началось, но он не стал уточнять, имеет ли в виду Сумскую или Черниговскую области.

Буданов добавил, что у него мало хороших новостей, и подчеркнул, что ВСУ столкнулись с рядом проблем, которые все больше обостряются.

Ранее бойцы группировки «Юг» сообщили о продвижении на Донецком направлении. Пехота выбивает ВСУ с позиций при поддержке артиллерии. Военный с позывным Лысый сообщил, что сослуживцы уничтожили американскую гаубицу с первого удара.