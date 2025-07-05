Маск объявил о создании в США новой партии

Миллиардер Илон Маск объявил о создании новой политической партии «Америка». Об этом он сообщил в соцсети X.

«С перевесом два к одному вы захотели новую политическую партию, и она у вас будет», — отметил предприниматель.

По мнению Маска, сейчас США делают банкротом из-за избыточных трат и взяточничества. Население страны живет в однопартийной системе, а не демократии. Партию «Америка» сформировали, чтобы вернуть свободу, добавил он.

Перед этим Маск запустил опрос о создании альтернативной партии в США. Его инициативу поддержали 65,4% проголосовавших.

Ранее Маск раскритиковал законопроект президента Дональда Трампа, назвав его политическим убийством Республиканской партии. Позже бизнесмен предупредил о намерении создать собственную партию. Планы главы SpaceX не остались без внимания Трампа, который пригрозил ему «закрытием лавочки».