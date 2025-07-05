«Каждый раз, когда я уезжала». Муж актрисы сериала «Жуки» годами насиловал ее дочь

Звезда сериалов «Жуки» и «Скорая помощь» Дарья Пескова рассказала, что ее бывший муж годами насиловал ее дочь от прошлых отношений. Шокирующее признание актрисы прозвучало в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Отчим впервые изнасиловал девочку, когда ей было 10 лет. Насилие продолжалось в течение следующих пяти лет. Как призналась Пескова, бывшему мужу она полностью доверяла, ей казалось, что он заботится о ее детях, пока она делала карьеру.

«Я приезжала в Москву, снималась в кино, а он полностью закрывал быт. Насилие продолжалось пять лет, каждый раз, когда я уезжала», — рассказала актриса.

Пескова отметила, что она хотела забрать детей из Вязьмы в Москву, но муж ее отговорил, заявляя, что это лишь стресс для детей — новая школа, съемное жилье. Хотя уже тогда были «звоночки», но это она поняла потом, когда узнала о том, что он творил в ее отсутствие.

Пескова узнала правду, когда поведение дочери изменилось. Девочка замкнулась в себе, стала спать в штанах и водолазке даже в теплое время года, а однажды чуть не задушила кота. Актриса отвела дочь к психологу, но и та сначала не поняла, в чем дело, решив, что это стресс из-за смены школы.

Позже, когда Пескова спросила дочь, почему та молчала, она ответила, что боялась недоверия матери. Пескова развелась с мужем и обратилась в полицию. Бывшего мужа актриса осудили на 18 лет лишения свободы.

Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело после изнасилования 10-летнего мальчика в летнем лагере «Сосновый бор».