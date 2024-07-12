Экипаж «Юга»: российская пехота выбивает ВСУ с насиженных позиций на Донецком направлении

Участники формирования гаубицы Д-30 группировки войск «Юг» рассказали об успехах на Донецком направлении спецоперации, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Бойцы отметили, что российской пехоте удается выбивать ВСУ с насиженных позиций. Именно артиллеристы оказывают штурмовикам поддержку в любое время дня и ночи.

По словам командира орудия с позывным Лысый, работы осуществляются постоянно. Так, недавно военнослужащие уничтожили американскую гаубицу с первого удара.

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