Путин направил телеграмму участникам концерта «Мы вместе» в Костроме

Путин обратился к участникам концерта «Мы вместе» в Костроме

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с приветствием участникам и гостям концерта «Мы вместе» в Костроме. Событие завершило Всероссийский фестиваль школьных хоров «Поют дети России», сообщила пресс-служба Кремля.

В обращении Путин отметил, что сводный хор финалистов на мероприятии выступал вместе с оркестром и солистами Костромской государственной филармонии. В программе прозвучали песни о родине, важных страницах российской истории, военных подвигах и трудовых достижениях прошлых поколений.

«Уверен, такие масштабные, содержательные, поистине вдохновляющие инициативы, объединяющие юных артистов из многих регионов страны, служат патриотическому, духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, способствуют развитию у детей творческих способностей, певческой, хоровой культуры и художественного вкуса», — написал президент.

Глава государства отдельно отметил работу организаторов, школьных учителей, наставников и Всероссийского хорового общества.

Ранее Путин поздравил жителей Тулы с 880-летием города. Он отметил историческую роль древнего города в укреплении российской государственности и обороноспособности страны.