Михалков собрался снять новый фильм. Он будет называться «Русский овощ»

Никита Михалков начал работу над сценарием нового фильма с рабочим названием «Русский овощ». Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление режиссера на сборе труппы театра.

Постановщик не стал раскрывать сюжет будущей ленты. Актерский состав и дата начала съемок также пока неизвестны. Сам Михалков лишь выразил надежду, что за проектом закрепится именно это имя.

«Бог даст, фильм получит название „Русский овощ“», — сказал режиссер.

Новый фильм станет первой режиссерской работой мастера в полном метре за долгие годы. С момента премьеры его последней картины «Солнечный удар» прошло уже 12 лет. Все это время народный артист сосредотачивался на театральных постановках и общественной деятельности.

Никита Михалков — советский и российский режиссер, актер и продюсер, обладатель премии «Оскар» 1995 года за ленту «Утомленные солнцем». Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова («Мастерская „12“») работает в Москве с 2019 года.